Smile And Burn im FZW, Dortmund: Wir verlosen 3 x 2 Tickets!

Wir bei Getaddicted sind zugegeben mitunter masochistisch veranlagt. Heißt, wir stoßen uns nicht unbeabsichtigt an Bands mit Riff-Ecken und Chorus-Kanten, sondern schmeißen uns mit Wonne auf sie. So auch auf Smile And Burn. Kaum einer hier an Bord, der nicht von den resoluten Live-Exzessen der Berliner Punks schwärmt. Ehrensache, dass wir die gerade angelaufene Tour zum neuen Album „Get Better, Get Worse“ präsentieren.

Zusammen mit dem Dortmunder FZW hauen wir jetzt spontan noch eine ganz besondere Verlosung raus. Lasst mal überlegen: wie wäre es mit einem 30-Sekunden-Meet & Greet plus Selfie-Garantie? Oder zwei Songs vom Bühnenrand gucken und Luftballons ins Publikum treten? Kickt euch nicht? Uns auch nicht? Wir sind hier ja schließlich nicht bei 30 Seconds to Mars…

Also hergehört:

Wir verlosen 3 x 2 Tickets inkl. 5 Freigetränke* pro Person (*Bier, Cola, Fanta, Sprite, Selters) für das Smile And Burn-Gastspiel am 22.03. im FZW. Geil, oder?

Was ihr machen müsst:

Eine Email an gewinnspiel@getaddicted.org schicken* und uns im Betreff verraten, ob ihr zum Team „The Green Smile“ oder „Burnhard und Bianca“ gehört.

Einsendeschluss ist am 19.03. um 19:03 Uhr.

Die Gewinner werden am 20.03. bis 20:03 Uhr benachrichtigt.

*Teilnahme ab 18 Jahren (Ausweise werden am FZW-Einlass kontrolliert)

Und ja, ihr könnt euch auch ´ne Spezi bestellen.

