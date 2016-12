Vizediktator veröffentlichen „Rausch“ und gehen auf Tour

Nach der EP „Rausch“ haben Vizediktator jetzt das Video zu „Stadt aus Gold“ veröffentlicht – pünktlich zur Tour.

Vizediktator taumeln irgendwo zwischen Punk und Pop, Melancholie und Wut, Berlin und der großen weiten Welt in den Untergang – oder auch über die Bühnen der Clubs. Ihre erste physische EP mit dem Titel „Rausch“ erblickt am 26. November das Licht der Plattenläden.

Vizediktator auf Tour

16.12.16 CH-Basel – Hirscheneck

17.12.16 CH-Zürich – El Lokal

10.01.17 Trier – Luckys Luke

11.01.17 Frankfurt – Ponyhof

12.01.17 Karlsruhe – Kohi

13.01.17 Übersee – Freiraum

14.01.17 Kassel – Schlachthof

17.01.17 Köln – Sonic Ballroom

18.01.17 Hamburg – Hafenklang

19.01.17 Kiel – Schaubude

01.02.17 Dortmund – Subrosa

02.02.17 Dresden – Ostpol

03.02.17 Leipzig – Stö

04.02.17 Berlin – Monarch

09.02.17 Coburg – Sonderbar

10.02.17 Villingen – K3

11.02.17 Stuttgart – Cafe Galao

20.04.17 Fürth – Kopf und Kragen

21.04.17 A-Mödling – Redbox

24.04.17 A-Innsbruck – Weekender

24.05.17 Aalen – frapé

25.05.17 Gießen – Ulenspiegel

04.06.17 Torgau – Open Air

07.07.17 Lichterfeld-Schacksdorf (Bergheider See) – Feel Festival

14.07.17 Regensburg – Jahninselfest

24.06.17 Bad Aibling – SORF goes INDIEBASE-FESTIVAL

04.08.17 Elend bei Sorge – Rocken Am Brocken