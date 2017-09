Way Back When 2017 – wir schenken dir dein Ticket!

Matschig platt getretene Laubblätter und ständig nervender Niesel-Regen – Ende der Festivalsaison? Nicht in Dortmund. Das Way Back When feiert vom 29. September bis 01. Oktober indoor weiter. Das FZW, Das U und die schöne Pauluskirche machen Platz für 38 Musikanten. Dein Gratis-Ticket greifst du hier ab!

Die Highlights des diesjährigen Way Back When-Line Ups lassen sich in drei Kategorien teilen: Erotisch, Elektronisch und Elektrisierend. Für Ersteres lassen sich die Indie-Noise-Rocker von Warhaus mit ihrer lasziven Bühnenshow nennen. Sänger Maarten Devoldere ist in Indie-Kreisen bekannt dank seiner vorherigen Band Balthazar. Der große Typ in langem dunklen Mantel bleibt in Erinnerung, natürlich auch wegen seiner rauen, eindrucksvollen Stimme. Elektronisch wird es mit Mukke aus NRW: Roosevelt darf am Ende des Festivals aus Gladbach anreisen und nochmal ein paar Ohrwürmer hinterlassen.

Das Elektrisierende machen dann für uns Rock-Fans die Strom-Gitarren-Highlights der Sache aus: Van Holzen und Val Sinestra dürften ordentlich was wegbrettern. Abay, Drangsal und Ducktails beruhigen eher wieder ein bisschen, lassen uns aber mit anschmiegsamen Gitarrensounds und ein bisschen wavy 80er-Sound auch ganz gut die Nackenhaare auf der Gänsehaut hochstehen.

Mehr zu Bands und Booking findet ihr hier: http://www.waybackwhen.de

1×2 Tickets zum Way Back When gibt’s gratis, wenn ihr uns ne Mail mit Betreff „Ich steh auf’s Way Back When 2017“ schreibt:

(Teilnahme möglich bis 27.09.2017, 23.59 Uhr)

Ähnliche Beiträge