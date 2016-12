Die Rückkehr der Indie-HipHop-Kings: Why? – This Ole King

Nerds, frohlocket! Die Kings of Indie-Hip Hop sind zurück. Why? veröffentlichen mit This Ole King den ersten Song des neuen Albums Moh Lhean.

Eine ordentliche Grätsche zwischen Indie und Hip Hop muss man erstmal hinkriegen. Yoni Wolf wuppt die lockerst. Egal ob Solo, als Teil von Kollaborationen (Clouddead, Greenthink oder Anfang des Jahres mit dem Alternative Rapper Serengeti als Yoni & Geti) und in allererster Linie mit Why?, seinem Hauptprojekt. Elephant Eyelash und Alopecia ließen reihenweise die Hip-Hop-Scheuklappen bei Freunden der härteren Klänge im Mülleimer landen. Und auch auf Eskimo Snow

sowie Mumps, Etc servierten Why? Texte, die ohne Gangsta-Klischess auskommen, gleichzeitig aber nicht in glatter Belanglosigkeit untergehen.- Why? sind sarkastisch, böse, verrückt! Und unheimlich gute Storyteller.

Und nun kündigen Why? (in der Besetzung: Yoni mit Bruder Josiah Wolf sowie Doug McDiarmid) für März 2017 das Album Moh Lhean (viel Spaß beim googlen, offensichtliche Treffer zur Bedeutung werden da nicht abgeworfen) an. In diesem Zuge gibt es mit This Ole King einen ersten Song.

Why? – This Ole King (Moh Lhean)

