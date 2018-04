Will Varley und Seán McGowan live in Köln 2018

Nach diversen Support-Shows für Frank Turner spielt Will Varley bereits seine zweite eigene Deutschland-Tour. Im Kölner Artheater (Ex-Getaddicted-Party-Location) hat Will Varley seine erste Kölner Headline-Show vor mehr als 200 Leuten gespielt.

Die Stimmung: Mehr als gut. Das Publikum: Größtenteils ziemlich textsicher. Und der Abend: Viel zu schnell vorbei. „Seize the night – do your best to lose track of time“ – perfekt aufgegangen. Nicht zuletzt dank eines tollen Supports durch Seán McGowan.

Wer die Show verpasst hat, bekommt hier die Chance was Nachzuholen.

