Lichtblick am Ende von 2016: zwei neue RVIVR-Songs

Bock ein letztes Mal in diesem Jahr die Musik zuhause viel zu laut aufzudrehen? Mach es mit The Tide und Shaggy, zwei neuen Songs von RVIVR!

Ganz kurz nur: Mit The Tide und Shaggy hauen RVIVR am letzten Tag des Jahres 2016 noch schnell zwei neue Songs raus. Mach an!

The Tide b/w Shaggy by RVIVR

Foto: Youtube

