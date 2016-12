Captain Planet auf Tour 2017 inkl. Nachholkonzert

Captain Planet kündigen weitere Konzerte für 2017 sowie einen Ersatztermin für das ausgefallene Konzert Mitte Dezember in Dortmund an.

„Die Zerstörung unseres Planet durch Dummheit und Habgier der Menschen will Gaia, die Mutter der Erde, nicht länger dulden.“ Aus diesem Grund hat die Zeichentrickgöttin erneut Captain Planet auf die Bühnen der Republik ausgesandt. Ein Ende? Ist nicht in Sicht. Die Hamburger machen da weiter, wo sie in diesem Dezember aufgehört haben: Sie haben ein Konzert in Dortmund angekündigt – als Ersatz für den ausgefallenen Gig im FZW. Hoffentlich klappt’s. Darüber hinaus gehen sie u.a. mit Tigeryouth auf Tour.

Tourdaten 2017

06.01. Dortmund, FZW (Support: Huelse) 13.01. Osnabrück, Kleine Freiheit (Support: Tigeryouth)

14.01. Siegen, VEB (Support: Tigeryouth)

03.02. Magdeburg, OLi-Kino (Support: Deutsche Laichen)

04.02. Riesa, Offenes Jugendhaus (Support: Deutsche Laichen)

04. – 06.08. Oakfield Festival

