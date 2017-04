Four Year Strong — Rise Or Die Trying European Takeover II – Gewinnspiel für Show in Bochum

Four Year Strong führen ihren 10 Jahre alten Pop-Punk-Pudel namens Rise Or Die Trying im Juni ein zweites Mal im Jahr 2017 durch Europa Gassi. Wir verlosen Karten für die Show in Bochum.

Bereits im Februar spielten Four Year Strong einige Rise Or Die Trying Albumshows in Deutschland. Die fanden offensichtlich so großen Anklang, dass die vier Massachusites das ganze im Juni noch einmal durchziehen. Auch sehr geil: den Support machen die Engländer von Trash Boat, die erst kürzlich zusammen mit The Wonder Years und Tiny Moving Party richtig ablieferten.

Four Year Strong — Rise Or Die Trying European Takeover II

12. Juni -LKA Longhorn, Stuttgart

16. Juni -Nova Rock Festival

17. Juni -Dynamo, Zürich

20. Juni -Turm, Bremen

21. Juni -Circus Maximus Koblenz

22. Juni -Kleine Freiheit Osnabrück

23. Juni – WithFull Forc,e Festival

24. Juni -JERA ON AIR FESTIVAL

25. Juni – Rotunde, Bochum (zum Facebook-Event)

Gewinnspiel

Wir verlosen 2×2 Tickets für die Show von Four Year Strong in der Bochumer Rotunde am 25. Juni. Was Du tun musst, um mit Glück +1 auf der Gästeliste zu stehen: Schick uns bis zum 25.05. eine Mail mit dem Betreff „Starke vier Jährchen“ sowie deinem vollen Namen an gewinnspiel at getaddicted.org.

