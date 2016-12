Governed by Contagions – At The Drive In verschenken neuen Song

Da ist es (Governed By Contagions) passiert: Aus heiterem Himmel verschenken At The Drive In ihren ersten Song seit 16 (!) Jahren – als Download und lassen gleichzeitig für 2017 auf ein neues Album hoffen.

Omar Rodriguez Lopez scheint mit der Veröffentlichung von 12 (!) Soloalben in diesem Jahr sowas von nicht ausgelastet zu sein. Irgendwie hat er auch noch Zeit gefunden, mit At The Drive In kreativ zu sein. Sehr kreativ sogar. Denn Governed by Contagions, das erste neue Material der Band seit 16 (!) Jahren, ist alles andere als belanglos. Und Governed by Contagions wird nach der diesjährigen Reunion nicht das einzige Lebenszeichen in absehbarer Zeit sein. Denn wie Omar im Interview beim Rolling Stone verrät, hat die Band auf Tour neues Material geschrieben und sogar schon aufgenommen.

Heißt: 2017 kommt so gut wie sicher ein neues At The Drive In Album. Hier verschenken At The Drive In den neuen Song als Download.

At The Drive In – Governed by Contagions

