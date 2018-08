GETADDICTED präsentiert: Muncie Girls live 2018 + Locked Up (neuer Song)

Ende des sommerlichen Augusts veröffentlichen die Muncie Girls ihr neues Album „Fixed Ideals“ (neuer Song Locked Up im Artikel!). Und neue Alben wollen auf der Bühne gespielt werden. GETADDICTED präsentiert: die Muncie Girls live.

Immer das selbe mit diesen neuen Liedern. Erst setzt man sie in die Welt und kaum sind sie da, stellen sie auch schon Ansprüche: „Mir reicht meine Existenz als Vinyl und Kilobytes pro Sekunde einfach nicht aus. Außerdem stinkt Euer Proberaum! Ich will hier raus! Mach mal was!“ So scheint es auch mit den neuen Songs der Muncie Girls zu sein. Sie wollen mehr als nur am 31.8. auf dem neuen Album Fixed Ideals über Specialist Subject Records / Broken Silence erscheinen. Also heißt es im Oktober: Wir alle gucken uns die Muncie Girls live an. Und zwar in den unten stehendenStädten. Und GETADDICTED packt das presented by gerne drauf. Oben drauf gibt es brandaktuell mit Locked Up nach Picture Of Health den zweiten Song von Fixed Ideals. Und der geht so:

Muncie Girls – Locked Up

GETADDICTED präsentiert: Muncie Girls live 2018

18.10.18 – Antwerpen – Jc Bouckenborgh (BE)

19.10.18 – Köln – Autonomes Zentrum

20.10.18 – Fürth – Kunstkeller

21.10.18 – Regensburg – Alte Mälzerei

22.10.18 – München – Kafe Marat

23.10.18 – Stuttgart JuHa West

25.10.18 – Hamburg – Astra Stube

26.10.18 – Braunschweig – B58

27.10.18 – Berlin – Cassiopeia

30.10.18 – Wiener Neustadt – Treibwerk (AT)

31.10.18 – Graz – Sub (AT)

