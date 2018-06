Picture of Health – der erste Song vom neuen Album der Muncie Girls

The Return of the Muncie Girls. Ende August kommt das neue Album Fixed Ideals des Trios aus Exeter. Ab sofort kannst Du Dir hier die Vorab-Single Picture of Health anhören.

Seit Veröffentlichung ihres Debütalbums „From Caplan To Belsize“ waren die Muncie Girls fleißig unterwegs. Erst kürzlich geisterten Fotos von Lande Hekt (Gitarre/Gesang), Dean McMullen (Gitarre) und Luke Ellis (Drummer) aus Japan durchs Netz, wo die Band eine Handvoll Shows spielte. Außerdem war die Band wieder im Studio: Ende August kommt nämlich mit Fixed Ideals ein neues Album raus. Neu dabei: Lande Hekt hat im Studio zusätzlich zum Bass auch zur Gitarre gegriffen. „Songs mit zwei Gitarren klingen gleich um einiges komplexer. Beim Schreiben und während der Aufnahmen habe ich ziemlich viel unterschiedliche Musik gehört, die den Sound des Albums hörbar beeinflusst haben. Bands wie The Replacements, Siouxsie and the Banshees, The Popguns und The Pastels. Wir sind dieses mal definitiv viel abenteuerlustiger und experimentierfreudiger gewesen als je zuvor,“ sagt Lande Hekt dazu. Picture of Health ist der erste Song von Fixed Ideals. Hier gibt es das Video dazu.

Muncie Girls – Picture of Health

Muncie Girls – Fixed Ideals – Tracklist

01. Jeremy

02. Picture Of Health

03. High

04. Clinic

05. Falling Down

06. Isn’t Life Funny

07. Bubble Bath

08. Fig Tree

09. Locked Up

10. In Between Bands

11. Laugh Again

12. Hangovers

13. Family of Four

