Spanish Love Songs – Bands, die Du auf dem Schirm haben solltest

Wenn Du Punkrock wie The Menzingers oder Captain We’re Sinking suchst, empfehlen wir Dir dringend Spanish Love Songs (neu bei Uncle M).

Spanish Love Songs – Du kannst noch so geile Mucke machen: mit dem Bandnamen wirst Du nicht so schnell bei Google gefunden. Da muss Dich schon jemand als „Band, die Du auf dem Schirm haben solltest“ pushen. Wer könnte das wohl machen?

Spanish Love Songs tauchen mit ihrer neuen EP „Buffalo, Buffalo“ (s. unten) nicht zum ersten Mal bei uns auf. Schon ihr Debütalbum Giant Sings The Blues (s.unten unten) fand sich (mit einem Jahr Verspätung) in den Best-Of-Listen, nachdem man beim derben Abriss namens erste Deutschlandtour auf die Band aufmerksam wurde. Und anscheinend hat Tobi von Idle Class nach einigen gemeinsamen Shows erstmal beim Chef gepetzt, wie hin und weg er ist: denn ab sofort bringt Uncle M Records den Punkrock der Band aus Kalifornien hierzulande unter die Leute.

Alle The Menzingers-Lovers und Captain We’re Sinking-Jünger hergehört, Spanish Love Songs sind Dein neues trending 4-Akkorde-Topic. Oder wie es Ruben, Meredith, Kyle, Dylan + Gabe selbst sehr treffend formulieren:

Most accessible for fans of: boxed wine, divorce, crushing self-doubt.

Spanish Love Songs – Buffalo, Buffalo

Pic by: Jake Robinson

