The Smith Street Band auf Tour

Am 7. April erscheint das neue Album von The Smith Street Band, heute ein paar Tour-Termine – präsentiert von GETADDICTED.

„More Scared Of You Than You Are Of Me“ heißt das vierte Album der Australier. Mit „Birthdays“ haben sie vor kurzem einen ersten neuen Song rausgeschossen. Und nachdem sie im Sommer Festivals und eine kleine Rutsche Headline-Shows gespielt haben, kündigen The Smith Street Band jetzt ein paar schnuckelige kleine Konzerte an.

The Smith Street Band live

20.06.2017 Berlin – About:Blank

21.06.2017 Köln – MTC

22.06.2017 Wiesbaden – Schlachthof

