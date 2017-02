The Smith Street Band – Birthdays , der neue Song vom Album More Scared Of You Than You Are Of Me

The Smith Street Band hat Titel und Release-Datum des neuen Albums verraten: More Scared Of You Than You Are Of Me wird am 7. April erscheinen. Und mit Birthdays gibt es nach Death To The Lads einen zweiten Song samt Video. Hauptdarsteller in dem Clip: ein Roboter…

