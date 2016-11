Togetherfest 2017 mit Youth Of Today, American Nightmare u.a.

Mit Youth Of Today und American Nightmare sind wieder zwei hochkarätige Headliner beim Togetherfest dabei.

Nachdem bei der letzten Ausgabe die Gorilla Biscuits und Modern Life Is War das Package angeführt haben, gibt’s auch 2017 eine Kombi aus der ganz alten Schule und einem „modernen Klassiker“: die legendären Youth Of Today und American Nightmare. Nachdem Gorilla-Biscuit Walter Schreifels letztes Jahr selbst auf der Bühne stand, hat er in diesem Jahr selbst das Line-Up mit zusammen gestellt – und neben den beiden genannten sind Trash Talk, Vanishing Life und

Wolf Down mit dabei.

Togetherfest 2017 – Termine

17.02.2017 GER Essen – Weststadthalle

18.02.2017 GER Berlin – Astra

19.02.2017 GER Hamburg – Markthalle

20.02.2017 GER Leipzig – Conne Island

21.02.2017 GER Wiesbaden – Schlachthof

22.02.2017 GER München – Backstage Werk

23.02.2017 GER Münster – Sputnikhalle

24.02.2017 BE Hasselt – Muziek-O-Drom

25.02.2017 UK London – Electric Ballroom

Line-Up

Youth Of Today

American Nightmare

Trash Talk

Vanishing Life

Wolf Down